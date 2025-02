Migranti: Renzi, ‘emigrazione vero problema, molto più di immigrazione’

7 Febbraio 2025

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Sul piano politico sarebbe bello discutere di proposte e di problemi veri. Per esempio se date un occhio al profilo Instagram di Italia Viva trovate un dato devastante: l’Italia ha perso 750.000 under 35 in dieci anni. Nel 2014 c’erano quasi 13 milioni di ragazzi tra i 15 e i 35 anni. Ora sono appena sopra i 12 milioni. In parte la denatalità, in parte la fuga all’estero: non siamo competitivi sui salari di ingresso, non aiutiamo ad acquistare casa, non garantiamo carriere veloci”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Questo è il tema. L’emigrazione è il primo problema del Paese, molto più dell’immigrazione”.