Migranti: Renzi, ‘giusto dire basta sciacallaggio, ma la Meloni è poco credibile nel farlo’

Marzo 6, 2023

Roma, 5 mar (Adnkronos) – “Le immagini di quelle bare – davanti alle quali ha fatto benissimo a inchinarsi il Presidente della Repubblica – ci devono costringere a una riflessione più seria su quanto accaduto e su quanto ancora potrà accadere. Occorre più umanità, occorre più politica. E ha ragione chi dice: basta sciacallaggio”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Ma la destra di Giorgia Meloni è poco credibile nel farlo: proprio la Meloni chiese che io fossi processato per strage di stato dopo il naufragio siciliano e si rese protagonista di un assurdo scontro con Sandro Gozi nel 2014 -prosegue Renzi-. Ma per me oggi la priorità non è affermare la legge del contrappasso, quanto tornare a fare politica anche davanti a problemi così complessi. Dobbiamo riuscire ad essere profondi, non banali, non superficiali: coltivare le ragioni dell’importante contro quelle dell’urgente, la logica della politica contro la logica del “mi piace”.