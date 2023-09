Migranti: Renzi, ‘India va sulla Luna ma Europa non va a Lampedusa’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “L’India va sulla Luna ma l’Europa non riesce ad andare a Lampedusa. Questa è una grande sconfitta per tutti quelli che credono nell’Europa. Credo che naturalmente sia inaccettabile il rifiuto europeo a gestire insieme, in modo condiviso, i problemi dell’immigrazione. Dall’altro lato va detto al nostro Governo che bisogna lavorare insieme, ma bisogna cercare anche gli accordi in Europa, perché se vai a mettere i paletti tutti i giorni dicendo son sovranista qui, son sovranista là, poi quegli altri fanno il sovranista sull’immigrazione”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Ping pong’ su Radiouno Rai.

“Sbagliano gli altri -ha aggiunto- ma le conseguenze le pagano gli italiani. L’Europa deve totalmente cambiare, non soltanto sull’immigrazione -penso alle politiche economiche, alle politiche di ricerca- però per farlo bisogna che il nostro Governo sia più sensibile a fare accordi in Europa, perché se rimani isolato il conto lo pagano i tuoi cittadini”.