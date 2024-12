Migranti: Renzi, ‘Meloni ha buttato un miliardo di euro in Albania’

4 Dicembre 2024

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Il costo dei centri in Albania si aggira sul “miliardo di euro: sono una quantità di soldi incredibile buttata nel … cestino, per non dire altre cose. E’ una vergogna. La Meloni aveva un bivio: o stare nel merito” e si sarebbe vista “tutta la sua incapacità e lo spreco di soldi oppure fare la vittima perseguitata dai magistrati brutti e cattivi”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica.