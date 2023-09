Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni sta perdendo la faccia. Non per quello che dice oggi ma per quello che ha detto negli ultimi dieci anni. Lei ha vinto le elezioni dicendo una cosa che non sta né in cielo né in terra: non hanno fatto il blocco navale, non hanno chiuso i porti ma hanno chiuso gli occhi. Gli sbarchi si sono moltiplicati”. Così Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4.