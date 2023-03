Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Nel 2015 dopo un naufragio Giorgia Meloni chiese che io fossi indagato per Strage Colposa. Fu un atto di puro sciacallaggio. Oggi non chiedo che Meloni sia indagata: mi basta che si scusi e che la politica dei salvataggi in mare torni a essere umana. Fermiamo i trafficanti, non le ONG”. Lo scrive in un tweet Matteo Renzi, pubblicando un vecchio post dell’attuale presidente del Consiglio contro di lui.