Marzo 7, 2023

Roma, 6 mar (Adnkronos) – “Lo dico alla Lega, non si dica che non si può chiedere le dimissioni di Piantedosi, io non l’ho fatto e non lo farò. Ma quando ero capo del governo Salvini chiese 137 volte le dimissioni di Alfano, per qualsiasi cosa c’era la richiesta precompilata”. Lo ha detto Matteo Renzi in Senato.