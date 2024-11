Migranti: Renzi, ‘per Von der Leyen Albania modello? Ha competenza zero’

7 Novembre 2024

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Per Von der Leyen i centri in Albania è un modello che funziona? Se lo dice lei, ho la certezza con non funziona. Von der Leyen è quella che ha distrutto l’economia con il green deal e ancora parla? Stiamo buttando via soldi e Von der Leyen ha competenza zero su questo, non la utilizzerei come modello. E’ stata incapace sul green deal, lo è sui centri migranti in Albania”. Così Matteo Renzi al Salone della Giustizia.