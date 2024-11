Migranti: Renzi, ‘poliziotti servono in strada non nei resort, Meloni ammetta sbaglio Albania’

1 Novembre 2024

Roma, 1 nov (Adnkronos) – “Il Governo Meloni spende milioni di euro per mandare poliziotti e carabinieri italiani nei resort albanesi perché la premier non riesce ad ammettere di aver sbagliato. Quei poliziotti, quei carabinieri servirebbero nelle stazioni, nelle periferie, nelle strade italiane. Non nei resort albanesi. Stiamo buttando i soldi dei contribuenti italiani per un’operazione che non serve a nulla”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.