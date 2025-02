Migranti: Renzi, ‘progetto Meloni in Albania ufficialmente fallito’

11 Febbraio 2025

Roma, 11 feb (Adnkronos) – “Intanto è evidente a tutti che in Albania il progetto di Giorgia Meloni è ufficialmente fallito. Il Governo sta pensando di trasformare quel centro, super pagato, in un CPR, vale a dire un centro migranti come tanti ce ne sono in Italia”. Lo scrive Matteo Renzi sulla sua ultima enews.

“Rimane da capire per quale motivo abbiamo dovuto pagare aziende albanesi per far crescere il PIL albanese con i soldi pubblici italiani, ma questa è un’altra storia -prosegue Renzi-. L’effetto deterrenza è sparito, la grande novità storica non c’è più. Tutto sommato è logico: nel momento in cui non diamo più la caccia ai criminali che trafficano uomini, che anzi coccoliamo con i voli di Stato, il centro migranti in Albania è morto. Peccato perché almeno potevamo farci un carcere per i detenuti albanesi attualmente detenuti in Italia come avevo proposto, ricordate?”.