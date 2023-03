Marzo 7, 2023

Roma, 6 mar (Adnkronos) – “Partiamo da un dato di fatto, nessuno si permetta di dire che si fa sciacallaggio. Lo dico ai colleghi della maggioranza. Dopo la strage dell’aprile 2015 Meloni chiese che io fossi indagato per strage di Stato, è sciacallaggio questo o no? Qui nessuno ha chiesto di indagare il governo ma di indagare su quello che è successo. Se volete parlare di sciacallaggio fatevi l’esame di coscienza”. Lo ha detto Matteo Renzi in Senato sul naufragio di Cutro.