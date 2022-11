Migranti: Ricci (Pd), ‘da governo propaganda su disperati’

Novembre 8, 2022

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Una vergogna per l’Italia”. In diretta al Tg4 il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci commenta così la questione migranti. “È vergognoso che il governo faccia propaganda, ancora una volta, sulla pelle di disperati. Non ci era già bastato Salvini, quando era Ministro dell’Interno? Tutta questa “manfrina” ha reso l’Italia ancora più disumana”.

Poi continua: “Domani sarò a Charleroi, località belga nella quale i miei nonni fecero i minatori. Vivevano nelle baracche, come quei disperati. Pensare che un Paese li abbia potuti tenere in ostaggio, come hanno fatto ora con quei migranti nella nave per fare propaganda mi fa vergognare”.