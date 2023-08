Migranti: Richetti, ‘governo contraddittorio e in confusione, crisi è eredità decreti Salvini’

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Sul tema della gestione dei flussi migratori, questo è un governo contraddittorio, che prima ha fatto votare al Parlamento un decreto teso a limitare l’azione delle Ong in termini di soccorso in mare per poi, in queste settimane, chiederne esplicitamente il sostegno nel fare fronte all’enorme numero di arrivi. L’emergenza che molti sindaci, di qualsiasi schieramento, vivono oggi viene da lontano, da quella demolizione del sistema degli Sprar che Salvini vicepremier e Conte capo del governo sottoscrissero con i decreti Sicurezza. Senza politiche di regolazione dell’immigrazione, senza una strategia che si concentri sull’integrazione dei migranti nelle nostre comunità, con un governo in piena confusione, l’operato del governo rischia realmente di apparire insensibile e disumano”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera, intervenendo a RaiNews.