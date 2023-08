Migranti: Richetti, ‘nessuno ha il coraggio di ripristinare missione Sophia’

Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Ogni sei mesi il ‘problema’ dell’immigrazione viene risolto con accordi straordinari con la Tunisia, strette di mano e visite istituzionali con cui difendiamo gli interessi nazionali. La verità è che in campagna elettorale l’Europa era l’origine di tutti i mali, mentre oggi ci accorgiamo che da soli non possiamo farcela. L’hotspot di Lampedusa è al collasso da settimane, le persone continuano a morire in mare e nessuno ha il coraggio di mettere in atto l’unica soluzione possibile: ripristinare la missione Sophia e mettere in pratica un piano europeo di gestione dei flussi e integrazione delle persone che arrivano”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera ed ex presidente di Azione, sui social del partito.