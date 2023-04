Migranti: riprendono sbarchi a Lampedusa, 209 nella notte sull’isola

Aprile 19, 2023

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – Raffica di sbarchi nella notte a Lampedusa, dove in poche ore sono giunti 209 migranti, portando a 374 persone il numero complessivo degli arrivi in appena 24 ore. In 43, tra cui 12 donne e 3 minori, sono stati soccorsi da una motovedetta dell’assetto Frontex: erano su un barchino in ferro alla deriva a circa 13 miglia dalle coste dell’isola. Sono stati, invece, gli uomini della Capitaneria di porto a intercettare le tre carrette del mare con 37 (tra cui 8 donne), 41 (tra cui 5 donne) e 33 (tra cui 7 donne e 8 minori) migranti.

A bordo di un quarto barchino, che si è capovolto durante le operazioni di soccorso, viaggiavano in 56. Per un uomo, finito in mare, non c’è stato nulla da fare, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. E con la nuova ondata di arrivi torna a riempirsi l’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano circa 700 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti. Ieri sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, in 230 sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.