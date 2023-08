Migranti: Rizzetto (Fdi), ‘serve ragionare su posizionamento hot spot in Friuli’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “La deputata Debora Serracchiani e lo stesso capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, evidentemente hanno letto distrattamente o non capito nel merito la posizione di Fratelli d’Italia e ovviamente parlo della nostra posizione, non di altre che ho trovato piuttosto irrituali. Abbiamo chiaramente espresso un ragionamento sul posizionamento di un ‘hot spot’ in territorio friulano, chiedendo approfondimenti mirati, ad esempio, al tempo di permanenza degli ospiti nel pieno rispetto di quanto sempre detto e ponendo attenzione a quella che ho definito ‘geografia territoriale sul tema’”. Così in una nota Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della commissione Lavoro della Camera.

“Incredibile leggere prese di posizione da una sinistra che ha fatto disastri sull’immigrazione. I dati che questa amministrazione e il governo si sono trovati di fronte, grazie alla sinistra, sono allarmanti ed esemplificativi – prosegue -. Il centrodestra, unito, sta ottenendo in pochi mesi quanto Serracchiani e compagni non hanno ottenuto per anni a causa di una politica estera scarsa e di mera propaganda”. “Il fatto che il presidente Meloni abbia ottenuto svariati incontri e risultati con Stati che affacciano sul Mediterraneo evidenzia come oggi al centrosinistra non restino solo che comunicati stampa poco attinenti con la realtà. L’accoglienza diffusa è un sistema che ha inoltre fallito, pensare a una immigrazione legale e in buona parte formata per inserire delle quote nel nostro tessuto produttivo è un’altra cosa e su questo stiamo lavorando, esattamente come riporta il decreto Flussi. È altrettanto chiaro che i chiarimenti che richiediamo sono riferiti al tempo di permanenza che all’interno degli ‘hot spot’ devono essere assolutamente temporanei e non di anni”, conclude Rizzetto.