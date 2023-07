Migranti: Roccella, ‘Italia in campo contro tratta esseri umani’

Luglio 30, 2023

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Le giornate mondiali non possono risolvere i problemi ma possono aiutare ad accendere su di essi i riflettori. E’ il caso della tratta di esseri umani, una piaga globale che richiede uno sforzo trasversale alle nazioni e agli ambiti di intervento”. Lo scrive su Facebook la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, in occasione della giornata mondiale contro la tratta di esseri umani.

“Oggi il presidente Mattarella – afferma Roccella – ha esortato la comunità internazionale e ciascuno di noi a mettere in campo ogni sforzo, ed è quello che stiamo facendo. E’ un impegno di solidarietà contro un fenomeno che rappresenta una moderna schiavitù, soprattutto ai danni delle donne e dei minori”. “Come ministero e come dipartimento per le Pari opportunità il nostro compito è quello dell’accoglienza, e a questo fine stiamo lavorando con le istituzioni e con le associazioni, grazie ai nostri organismi dedicati all’anti-tratta, grazie anche a un incremento delle risorse disponibili, e attraverso il numero verde a disposizione delle vittime la cui individuazione precoce è un aspetto importantissimo per l’efficacia dell’intervento. L’Italia è da sempre il Paese della solidarietà, e anche su questo terreno lo dimostra ogni giorno”, conclude la ministra e deputata di Fratelli d’Italia.