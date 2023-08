Migranti: Rossi (Fdi), ‘Pd si chieda se suo approccio sia stato umano’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Ipocrisia allo stato puro da parte di un Pd che espone, in questo modo, una gran faccia tosta: in dieci anni di governo della Toscana, non ha fatto niente per contrastare un fenomeno così imponente per il Paese tutto, e oggi ci dà lezioni di umanità, legalità e moralità sul caso Open Arms. Il governo Meloni ha lavorato e sta lavorando al blocco delle partenze dai Paesi di origine, al sostegno agli ingressi regolari e ai corridoi umanitari per coloro che ne hanno davvero diritto, al piano Mattei, alla velocizzazione dei rimpatri. Grazie a questo esecutivo, la linea è chiara e non lassista: un approccio collaborativo, e non di sfruttamento, con i Paesi dai quali hanno inizio i flussi migratori e, a dimostrarlo, sono stati non solo i decreti, ma anche le tante missioni portate a termine in Nord Africa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ricordiamo a chi nel Pd ci attacca che l’approccio ideologico ha portato al traffico di esseri umani e che l’accoglienza incontrollata di migliaia di persone ha condannato proprio queste ultime a condizioni di vita inaccettabili. In quel contesto, dove stavano l’umanità, la legalità e la moralità della cui assenza indegna ci accusa oggi il Pd?”. Lo scrive, in una nota, Fabrizio Rossi, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.