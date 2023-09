Migranti: Ruffino (Az), ‘governo incentiva attività scafisti, siamo al ridicolo’

Settembre 22, 2023

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Ricapitolando: il governo costruirà Cpr, cioè centri di detenzione per la ‘difesa e sicurezza nazionale’ in territori meno densamente popolati, però se il migrante dispone di 5000 euro sarà accolto per 28 giorni in strutture abitative decorose prima di entrare in un Cpr e, ovviamente, userà quei giorni per rendersi irreperibile. Se non è un film fantasy di Walt Disney ci siamo molto vicini. A meno di rettifiche e spiegazioni, ma che siano tempestive e dettagliate, con l’ultimo decreto il governo fa concorrenza agli scafisti, meglio: ne integra il lavoro vendendo vitto e alloggio agli immigrati irregolari”. Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione.

“Non l’Europa, il mondo intero si prepara a seppellire l’Italia e il suo governo con una grassa risata – prosegue -. Nemmeno un anno dopo aver annunciato blocchi navali, cannoniere al largo dell’Africa e altre misure vulcaniche per difendere l’Italia ‘dall’invasione’ di migranti, il governo Meloni mette in piedi un’attività ricettiva per ospitare quegli stessi migranti, attività che promette di essere florida. Magari gli stessi scafisti potranno organizzare una traversata ‘all-in’ con scelta di stanze e vitto. Se non è questo un governo allo sbando…”, conclude Ruffino.