Migranti: Ruffino (Az), ‘Meloni non li ferma e se la prende con i sindaci’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “C’è stato un momento, non molto tempo fa, in cui la presidente di Fratelli d’Italia si alzava dal suo scranno alla Camera per lanciare le sue intemerate contro i governi di centrosinistra, colpevoli, a suo giudizio, di non contrastare l’immigrazione clandestina e di essere favorevoli al disegno di ‘sostituzione etnica’ progettato dal finanziere George Soros. Cambio di scena: Giorgia Meloni siede a palazzo Chigi da oltre 10 mesi, quegli stessi immigrati arrivano in numero doppio rispetto a quando lei urlava dall’opposizione e la colpa di chi è?”. Se lo chiede Daniela Ruffino, deputata di Azione, che poi si risponde: “Dei sindaci in generale, e di quelli del Pd in particolare, perché rifiutano di accoglierli e farsi carico delle spese visto che il governo ha dimezzato gli aiuti ai Comuni. E poi, ovviamente, come dice l’europeista Salvini è colpa dell’Unione europea che si gira dall’altra parte”.

“Dunque: i sindaci del Pd e l’Unione europea sono i responsabili delle dimensioni bibliche assunte dall’immigrazione e dell’ingovernabilità del fenomeno. Per sottrazione logica dei soggetti in campo, è come se Meloni e Salvini avessero detto che in Italia non c’è un governo o, se un governo c’è, non sa cosa fare per arginare l’immigrazione. È così che la realtà si vendica della propaganda. Ma a scontare il caos sono sempre gli italiani”, conclude Ruffino.