Settembre 29, 2023

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Invece di chiedersi se le Ong facilitino i trafficanti, palazzo Chigi farebbe bene a coordinarsi con le Ong nelle operazioni di soccorso in mare. Il governo Meloni appoggi la proposta di una flotta europea di soccorso. Palazzo Chigi sa bene che il problema non sono le Ong. Nel 2023 sono meno del 5 per cento i migranti sbarcati da una nave umanitaria”. Così Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale del Partito democratico.