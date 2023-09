Migranti: S. Craxi, ‘fenomeno epocale, serve responsabilità globale o sarà inarrestabile’

Settembre 16, 2023

Roma, 16 set (Adnkronos) – “Il fenomeno migratorio non è transitorio, non è una emergenza ma è epocale, complesso, andrebbe sottratto a campagne elettorali, propaganda e demagogia da una parte e dell’altra”. Lo ha detto Stefania Craxi alla festa di Italia viva a Santa Severa.

“Non lo abbiamo visto arrivare, ma arriva da più di 30 anni fa. Craxi ne parlava nell’82, Cassandra inascoltata. Io penso che i governi italiani, le forze della Difesa, la società hanno fatto tutto quello che si poteva ma una nazione non può affrontare da sola il problema -ha spiegato la presidente della commissione Esteri del Senato-. Se non ci sarà una assunzione di responsabilità collettiva non solo Europea, del mondo occidentale, dei Paesi del G20, nella crescita di quel continente, sarà inarrestabile e non saremo in condizione di governarlo”.