Migranti: Salis (Avs), ‘Cpr Albania prigione coloniale, no a campo di concentramento’

12 Aprile 2025

Roma, 12 apr (Adnkronos) – “Il Cpr italiano a Gjader, in Albania, è il primo campo di concentramento e deportazione extra-territoriale dell’Europa contemporanea. Un gran bel primato del nostro governo!”. Lo scrive l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis sui social.

“Come scrive l’Asgi, si tratta di ‘un salto di scala nelle politiche migratorie’, che apre scenari inediti e inquietanti nel contesto europeo. In questa prigione coloniale viene rinchiusa quell’umanità in eccesso di cui, purtroppo, non solo le peggiori destre vogliono sbarazzarsi -prosegue Salis-. Se è già inaccettabile che esseri umani vengano privati della libertà senza aver commesso alcun reato, se è già inaccettabile che vengano cancellati da un territorio con la forza, oggi si aggiunge un’ulteriore violenza: alcuni di loro, per alimentare la propaganda razzista, vengono deportati all’estero. In mezzo al nulla”.

“Lontani anche da quel poco che l’Italia poteva ancora offrire. Dall’assistenza legale. Dalle cure mediche. Dalle associazioni. Dalla solidarietà possibile di chi vive nello stesso Paese che li sta espellendo. Non rendiamoci complici con il nostro silenzio. Non accettiamo. Protestiamo. In nome dell’umanità, in nome dell’eguaglianza. No ai Cpr. Né in Albania, né in Italia, né altrove”, conclude Salis.