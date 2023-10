Ottobre 7, 2023

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “L’atteggiamento ritratto nel video diffuso dall’agenzia LaPresse del giudice Apostolico mostra che siamo di fronte ad un atteggiamento non consono da parte di un esponente della Magistratura, che è una istituzione che rappresenta tutti i cittadini italiani di fronte alla legge. E’ di tutta evidenza che l’Apostolico a questo punto non è più difendibile e sbaglia chi si ostina a farlo”. Lo dichiara il vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Salvatore Sallemi.