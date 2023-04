Migranti: Salvini, ‘centri per rimpatri in ogni Regione aiuterebbero’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Al vertice a Palazzo Chigi sui migranti, in agenda alle 18 di oggi, “vado come ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, io ho l’onore di coordinare la Guardia Costiera che salva vite umane a prescindere dalla riunione”. Ma sui contenuti “non so dirvi, saprò tra due ore. Certo avere dei centro per i rimpatri in ogni regione aiuterebbe. Oggi molti immigrati che delinquono vengono presi, ma poi mancano le strutture per identificarli e espellerli. Dunque dei centri in ogni regione sarebbero assolutamente utili”. Così Matteo Salvini, in una conferenza nella sede della stampa estera.