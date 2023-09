Migranti: Salvini, ‘Italia lasciata sola, non si può escludere nessuna modalità d’intervento’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Tempistica sfortunata con cui Berlino e Parigi e hanno chiuso alla solidarietà per quanto riguarda la gestione dei migranti: l’Italia è lasciata sola”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, intervistato dall’Associazione stampa estera.

“Essendo stati lasciati da soli non si può escludere nessuna modalità d’intervento. E’ un sistema criminale organizzato e a questo si risponde con tutti i mezzi a disposizione, ma ne parleremo con il governo”, aggiunge. “Meloni sta facendo il possibile e l’impossibile andando in Tunisia, in Libia, parlando con von der Leyen, le vie diplomatiche sono state provate tutte, ma se queste portano a 6mila arrivi in pochi giorni, e alle porte sbattute in faccia da Francia e Germania, ci si deve organizzare da soli”, conclude Salvini.