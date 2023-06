Migranti: Salvini, ‘mi pesa andare in udienza, preferirei stare nel mio ufficio…’**

Giugno 6, 2023

Messina, 6 giu. (Adnkronos) – “Se mi pesa andare al mio processo da ministro? Sinceramente preferirei trascorrere quei giorni in ufficio piuttosto che in una aula bunker a rispondere di un non reato a mio avviso, ma ci vado da cittadino italiano”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando a Messina del processo Open Arms a suo carico per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Venerdì ci sarà una nuova udienza. “Io vado in aula ogni colta che c’è bisogno di andare in aula. Ritengo di avere fatto semplicemente il mio dovere”, conclude.