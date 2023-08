Migranti: Schlein a Meloni, ‘applicare legge? Problema è quella disumana che avete fatto’

Agosto 23, 2023

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Ho visto che Giorgia Meloni mi ha risposto dicendo che loro fanno applicare le leggi, ma il problema è proprio la legge disumana che hanno fatto che ha l’unico scopo di rendere difficile salvare le vite in mare”. Così Elly Schlein a margine della festa dell’Unità di Reggio Emilia.

“Le Ong sono state multate per la sola colpa di aver salvato troppe persone in mare. Cosa dovevano fare con le altre, lasciarle annegare in mare? E’ questo il senso di quella legge? Perché noi altri non ne abbiamo trovati”.