Migranti: Schlein a Meloni, ‘con voi l’Italia si è arresa’**

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Quando va in Egitto invece di offrire risorse, pretenda da Al Sisi gli indirizzi dei torturatori di Giulio Regeni e a Von der Leyen chieda una missione di soccorso in mare. Aver rinunciato a lottare per il principio che chi arriva in Italia arriva in Europa e non va trattenuto qui, non è aver difeso l’Italia, è una resa dell’Italia”. Così Elly Schlein alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni.