Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Sono rimasta molto colpita dalle sue parole di oggi. E non solo quelle di oggi: ricordiamo tutti che, dopo la strage, lei ha fatto dichiarazioni sul fatto che la disperazione non giustifica viaggi che mettono a repentaglio la vita dei figli. Dichiarazioni indegne di un ministro. Parole disumane, inaccettabili e non all’altezza del ruolo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al ministro Matteo Piantedosi in audizione in commissione Affari Costituzionali.