Migranti: Schlein a Piantedosi, ‘vogliamo sapere responsabilità, perchè Gdc non intervenuta?’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Noi vogliamo che si chiariscano dinamiche e responsabilità di quanto accaduto”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al ministro Matteo Piantedosi in audizione in commissione Affari Costituzionali.

“Io non so se avete letto le parole del comandante Aloi della capitaneria di porto di Crotone che dice che c’erano le condizioni per salvare quelle persone. C’era mare forza 4 e non forza 8. Perchè non c’è stato l’intervento della Guardia Costiera per evitare la strage?”.