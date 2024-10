Migranti: Schlein, ‘accordo con Albania fuori legge e si profila danno erariale’

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – La “deportazione” in Albania è “costato 18 mila euro a testa dopo per decenni avete abbaiato contro i 35 euro al giorno per l’accoglienza dei migranti”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

“Vergogna, altro che modello. L’accordo con l’Abania viola la legge, è fuori legge. Siete andati ieri in Ue a presentare un progetto che viola il diritto. 800 milioni di buttati che potevano essere usati per la sanità. Si profila un danno erariale”