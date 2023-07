Migranti: Schlein, ‘bene risoluzione Ue, serve ‘mare nostrum’ europea’

Luglio 13, 2023

Roma, 13 (Adnkronos) – “Finalmente. Il voto del Parlamento europeo sui salvataggi in mare è un segnale importante: abbiamo sempre detto che serve una missione europea per la ricerca e il soccorso in mare, una Mare nostrum europea. Collaborando anche con le Ong che operano in mare, e che stanno sopperendo alla mancanza di una missione istituzionale europea con un chiaro mandato umanitario”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“È tempo che i valori e i principi che animano l’Unione europea trovino una concreta applicazione. Oggi è stato compiuto un primo passo importante. I governi non facciano cadere nel vuoto la richiesta del Parlamento europeo”.

“Speriamo che si arrivi a decisioni ancora più concrete e strategiche – l’auspicio -. Noi continueremo a lavorare per questo, sollecitando a tutti i livelli le istituzioni italiane ed europee. Salvare una vita non può essere semplicemente una scelta. È prima di tutto un dovere”.