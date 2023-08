Migranti: Schlein, ‘c.sinistra ha sbagliato quando era al governo a non cancellare Bossi-Fini’

Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Quando la destra va al governo, le politiche di scontri e muri si sgretolano. Sono da un anno al governo e non hanno ottenuto nulla, soprattutto in Europa e soprattutto sui migranti”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, alla festa dell’Unità di Camporosso, in provincia di Imperia.

“Sui migranti – ha proseguito la leader dem – sarebbe importante riuscire a cambiare il trattato di Dublino nella condivisione di solidarietà e nell’accoglienza diffusa”. A proposito di questo, Schlein ha posto l’accento sul fatto che “da quando governa la destra non vuole più parlare di immigrazione”. “Il decreto che mi rifiuto di chiamare Cutro lascia le persone vulnerabili per strada, levando il Sai e tagliando quindi fuori i comuni, e andando indietro rispetto al principio dell’accoglienza diffusa”. Per Schlein si deve modificare la legge Bossi-Fini, e ha fatto un mea culpa: “Ha sbagliato il centrosinistra quando non lo ha fatto quando era al governo”.