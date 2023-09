Migranti: Schlein, ‘cambiare Dublino si può, non serve unanimità ma fare politica’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Noi abbiamo fatto 7 proposte” sulla questione migratoria, “ma non abbiamo avuto alcuna risposta dalla destra”. Tra i punti c’è “la riforma del trattato di Dublino. C’è chi dice: è impossibile. Ma allora vuol dire rinunciare a fare politica. Far politica significa provare a portare un cambiamento anche laddove è difficile”. Così Elly Schlein alla Camera ricordando che per modificare il trattato di Dublino sulla migrazione non serve l’ok di tutti i paesi membri, “non serve l’unanimità”.