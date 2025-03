Migranti: Schlein, ‘centro Albania fallito, ora diventa il Cpr più caro della storia’**

26 Marzo 2025

Roma, 26 mar (Adnkronos) – “Il vostro modello vale per i poveri cristi: Al Masri a casa e le vittime delle sue torture avete tentato di portarli in Albania. E ora che quel sistema è fallito ci dite che lo volete trasformare nel Cdp più caro della storia, in barba all’effetto deterrente con cui ci avete stufato in questi mesi”. Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera.