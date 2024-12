Migranti: Schlein, ‘centro Albania uno spreco, bandierina ideologica su terreno inconsistente’

14 Dicembre 2024

Roma, 14 dic (Adnkronos) – “Abbiamo toccato con mano il fallimento dell’accordo con l’Albania che viola i diritti umani e le leggi europee. Abbiamo visto un centro vuoto per costruire il quale sono stati spesi 800 milioni di euro che avremmo potuto usare per pagare 700 insegnanti o infermieri e che invece sono serviti per piantare una bandierina ideologica su un terreno inconsistente”. Lo dice Elly Schlein alla ‘Stampa’ a proposito del suo sopralluogo nel centro migranti in Albania.

“Il centro è vuoto e lo resterà perché il governo non ci manderà nessuno prima del pronunciamento della Corte di giustizia europea, ma intanto impegna sul nulla personale di grande professionalità. È un enorme spreco di risorse economiche ed umane di cui l’Italia avrebbe grande bisogno”, prosegue la segretaria del Pd che tra l’altro sollecita: “Chiediamo a Meloni di battersi con noi per una missione europea di soccorso nel Mediterraneo, che essendo un mare europeo richiede una responsabilità condivisa”.

Sull’economia, Schlein dice: “Attenzione alle illusioni ottiche. Ripeto che la crescita dipende dagli investimenti europei ottenuti in precedenza e rispetto ai quali questo governo è in ritardo, con uno spostamento al 2026 del 60% della spesa del Pnrr. Meloni è in carica da due anni ma non ha messo in campo alcuna visione, brillano invece la mancanza d’investimenti e l’austerità. Oltre alla sanità, i tagli colpiscono la scuola, dove ci saranno 5670 insegnati in meno, e i Comuni, per cui si prevede una riduzione di 7 miliardi. Oggi l’Italia non sta meglio di due anni fa ma, mentre la destra pompa le paure, si regge sulla resilienza del tessuto produttivo”.