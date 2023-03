Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Piantedosi non ha risposto alla domanda fondamentale, chiarire la dinamica di ciò che è accaduto”. Lo ha detto Elly Schlein, a SkyTg24, a proposito del naufragio di Cutro.

“Una mozione di sfiducia? Noi chiediamo chiarezza fino a quando non ci risponderanno: chi ha deciso che partisse la Guardia di finanza e non la Guardia costiera? Questo non riguarda le responsabilità solo del ministero dell’Interno ma anche di Salvini, così come di Giorgetti e della Meloni”.