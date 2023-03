Migranti: Schlein, ‘chiesto chiarezza, da Piantedosi no risposte soddisfacenti’**

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Non siamo soddisfatti delle risposte ricevute del ministro Piantedosi”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai cronisti lasciando la commissione Affari Costituzionali della Camera per l’audizione del ministro Matteo Piantedosi.

“Abbiamo chiesto chiarezza sulle responsabilità. Abbiamo chiesto in particolare, a seguito delle dichiarazioni del comandante Aloi, perchè non è stato fatto un intervento da parte della Guardia Costiera italiana con mezzi adeguati se c’era possibilità di intervenire per tempo” visto che c’era già stata “la notizia di Frontex che parlava di rilevazione di calore umano”. Schlein ricorda anche “i due tentativi non andati in porto da parte della Guardia di Finanza di raggiungere l’imbarcazione. Perchè a quel punto non è stata attivata la Guardia Costiera? Su questo non abbiamo ricevuto risposte”.