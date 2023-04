Migranti: Schlein, ‘contraddizioni maggioranza, dl clamoroso passo indietro’

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo fatto una discussione anche aspra in questi giorni, ringrazio per la battaglia fatta e per le contraddizioni nella maggioranza che hanno fatto emergere” come sulla protezione speciale “perchè le contraddizioni emergono quando vai avanti” con misure ideologiche e non strutturali. Così Elly Schlein in Direzione.

Il dl migranti è “un passo indietro clamoroso sull’accoglienza diffusa che è l’unica, come hanno sottolineato i nostri sindaci, che garantisce inclusione”.