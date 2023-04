Migranti: Schlein, ‘da Lollobrigida parole indegne, da anni ’30, Meloni prenda distanze’

Aprile 18, 2023

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Sono parole indegne da parte di chi ricopre il ruolo di ministro, che ci riportano agli anni ’30 e vengono dette, per altro, nel giorno in cui il presidente Mattarella è in visita ad Auschwitz”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, sulle parole di Francesco Lollobrigida. “Hanno il sapore del suprematismo bianco”.

“Mi auguro che Giorgia Meloni prenda le distanze con forza. Perchè quando tutti i giorni ministri o alte cariche dello Stato fanno dichiarazioni di questo tipo smettono di essere incidenti ma diventa uno schema e noi ci opporremo con forza a questo schema”.