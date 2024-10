Migranti: Schlein, ‘destra vince anche perchè socialdemocratici l’hanno inseguita’

17 Ottobre 2024

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Oggi l’ho detto anche in Europa: attenzione, se può essere utile condividere la nostra esperienza in Italia, se c’è questa destra in Italia è anche perchè la socialdemocrazia ha deciso di inseguire la destra sul terremo dell’immigrazione”. Così Elly Schlein all’iniziativa del Pd sull’immigrazione al Nazareno.