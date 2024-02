Migranti: Schlein, ‘domenica sarò a Cutro, da governo ancora no risposte su strage’**

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Questa domenica ho deciso di tornare a Cutro. Come un anno continuiamo a chiedere verità e giustizia. Come un anno fa continuiamo a non avere alcuna risposta dal governo. Perch*? Come è potuto accadere?”. Così Elly Schlein in Direzione Pd.