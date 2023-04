Migranti: Schlein, ‘Dublino mai cambiata per colpa alleati nazionalisti di Meloni e Salvini’

Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Le domande che il governo pone a Bruxelles sono sbagliate e se fai le domande sbagliate, difficile avere le risposte giuste”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Festival del Domani a Modena.

“Anzichè fare la guerra alle Ong bisogna chiedere con forza una Mare Nostrum europea” ed inoltre “chiedo a Meloni, se i suoi alleati nazionalisti” hanno adottato la protezione temporanea per i profughi ucraini, “perchè non lotta per dare la protezione temporanea anche a chi scappa da altre guerre?”, non lo fa “perchè questa destra è forte con i deboli e deboli con i forti e non riesce a dire agli alleati nazionalisti e al loro idolo Orban” che va cambiato il trattato di Dublino. “Se finora non si è riusciti a farlo, perchè lo hanno sempre bloccato gli alleati nazionalisti di Meloni e Salvini”.