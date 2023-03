Migranti: Schlein, ‘governo smetta di criminalizzare Ong’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Lei parla di un radicale cambio di paradigma che ha visto soltanto lei. Dovreste chiedere una missione di ricerca e soccorso in mare europea, una ‘Mare nostrum’ europea, e finirla con una criminalizzazione spietata delle Ong, che stanno solo sopperendo alla mancanza di una missione”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al ministro Matteo Piantedosi in audizione in commissione Affari Costituzionali.

“E dovreste chiedere la riforma di Dublino, da parlamentare europea ho potuto spesso rimarcare la totale assenza delle forze che governano questo paese alla discussione che lei sa essere la più importante per l’Italia”.