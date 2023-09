Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Aspettiamo testi definitivi ma in generale posso dire che questo è un governo che è tutto chiacchiere e distintivo su questo”. Così Elly Schlein in conferenza stampa alla Camera. “Il governo ha già peggiorato la situazione, ha reso più difficile salvare le vite in mare e ha smantellato l’accoglienza diffusa”.