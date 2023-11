Migranti: Schlein, ‘Meloni insista per protezione temporanea anche per il Mediterraneo’

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov (Adnkronos) – “Ho spesso sfidato Giorgia Meloni a non avere una atteggiamento di resa. Quando i suoi alleati nazionalisti si sono trovati, come la Polonia, 4 milioni di rifugiati ucraini per la prima volta si è attivato uno strumento su cui erano stati sempre posti veti, la protezione temporanea. Perchè si è fatta in quella occasione e il governo non si batte perchè si faccia per la rotta nel Mediterraneo? Se il discrimine è il colore della pelle è razzismo, invitiamo il governo a insistere sui tavoli europei”. Lo ha detto Elly Schlein all’incontro al Nazareno su una nuova legge sull’accoglienza.