Migranti: Schlein, ‘Meloni non si nasconda dietro ministri, faccia chiarezza su Almasri’

22 Gennaio 2025

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Meloni la smetta di nascondersi dietro ai suoi ministri. Quello che è accaduto ieri è di una gravità inaudita. Noi chiediamo massima trasparenza su una vicenda estremamente opaca”. Lo dice Elly Schlein alla conferenza stampa delle opposizioni sulla vicenda Almasri.

“Noi chiediamo che la presidente del Consiglio venga a riferire in aula e i nostri i capigruppo di tutte le opposizioni stanno mandando una lettera che fa esattamente questa richiesta al presidente della Camera. Non ci fermeremo finché non avremo chiarezza. Meloni smetta di nascondersi nel Palazzo, chiarisca in Parlamento davanti al Paese”.