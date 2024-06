Migranti: Schlein, ‘modello Albania? Meloni ridicola, si batta per solidarietà Ue ‘

6 Giugno 2024

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “E’ ridicola Meloni” quando rivendica che il ‘modello Albania’ ha fatto scuola in Europa. “Non c’è nulla di nuovo nel fatto che i paesi europei cerchino di costruire muri, il problema è che tanto continueranno ad arrivare solo in alcuni paesi, in primis in Italia. Stupisce che una presidente Consiglio italiana invece di battersi per la solidarietà europea, gli da ragione, costruire muri e i migranti restino in Italia come è sempre stato”. Così Elly Schlein a Prima di domani su Rete4.