Settembre 14, 2023

Roma, 14 set (Adnkronos) – “Noi continueremo a batterci per una equa condivisione e solidarietà sull’accoglienza tra tutti i Paesi europei, per aprire vie legali e sicure per l’acceso, per i corridoi umanitari per i Paesi europei in modo che Lampedusa non sia lasciata sola, e per una Mare nostrum europea” . Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando della situazione dei migranti a Lampedusa.

